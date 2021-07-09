إيطاليا: وصول مهاجري سفينة أوشن فايكينغ الـ572 إلى صقلية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – أعلنت مصادر أمنية إيطالية رسوّ سفينة (أوشن فايكينغ) التابعة لمنظمة (Sos Medirerranee) غير الحكومية الفرنسية الألمانية، بميناء بلدة أوغوستا (غرب صقلية) وعلى متنها 572 مهاجراً أنقذوا في 6 عمليات بمنطقة وسط البحر المتوسط​​، بينهم نساء وقصر عديدون.

وأضافت المصادر ذاتها أنه “على متن السفينة، سيقوم الطاقم الطبي من مكتب الصحة البحرية والجوية والحدودية (Usmaf) بإجراء الفحوصات اللازمة وسيخضع جميع اللاجئين لتحليل الكشف عن العدوى”، كما “سيتم نقل القاصرين إلى الملاجئ، بينما يجب أن يعتلي الآخرون متن سفينة الحجر الصحي للخضوع للمراقبة الصحية المخطط لها”.

هذا وقد وصل نبأ تحديد أوغوستا ميناء آمنا لرسو السفينة مساء أمس بعد 5 طلبات من قبل منظمة (Sos Medirerranee)، والتي كتبت على (تويتر) بهذا الصدد: “إنه لمن دواعي الارتياح الشديد معرفة أن تجربة المهاجرين الصعبة في البحر أوشكت على الانتهاء وأن عمليات الإنقاذ الست ستكتمل قريبًا”.