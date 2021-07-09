عالم إيطالي يثمن رفض الولايات المتحدة لجرعة ثالثة ضد كورونا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو- ثمّن عالم الفيروسات الايطالي، روبرتو بوريوني، إعلان السلطات المختصة في الولايات المتحدة عن عدم الحاجة في الوقت الراهن لإعطاء جرعة تعزيزية ثالثة من اللقاحات المضادة لوباء كوفيد-19، في رد غير مباشر على توجه تحالف فايزر-بيونتك للتقدم بطلب بهذا الشأن.

وكتب بوريوني- وهو استاذ جامعي وطبيب بمستشفى سان رافّاييلي بمدينة ميلانو- في تغريدة على منصة (تويتر) “من المفهوم أن شركات الأدوية تدفع بحماس تجاه الجرعة التعزيزية الثالثة، لأنها ستحقق أرباحًا كبيرة”.

وأضاف “لكن في الوقت الراهن لا توجد بيانات داعمة لذلك”، وبالتالي فإن “إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ومركز السيطرة على الأمراض والوقاية على حق في إبداء رأي سلبي حاليا”. وختم بالقول: “لنكن حذرين ونستعد”