مصدر أوروبي: نلتقي وزير الخارجية الإسرائيلي بروح إيجابية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد مصدر أوروبي أن وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سيلتقون نظيرهم الإسرائيلي يائير لابيد الاثنين القادم في بروكسل بروح إيجابية.

وكان المصدر يعلق على زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي الاثنين حيث سيجتمع مع نظرائه الأوروبيين أثناء غذاء عمل سيتم خلاله تبادل الأفكار حول القضايا الثنائية والسياسة الإقليمية.

وأشار المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إلى أن الأوروبيين يريدون التعرف على أفكار الحكومة الإسرائيلية الجديدة بخصوص مستقبل عملية السلام في الشرق الأوسط وطريقة التعامل مع الفلسطينيين خلال الفترة المقبلة.

وسيعيد الوزراء، حسب المصدر نفسه، التأكيد على تمسك الاتحاد الأوروبي بحل الدولتين لانهاء النزاع الإسرائيلي – الفلسطيني وعلى تصميمهم العمل مع الهيئات الدولية، خاصة اللجنة الرباعية (الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة، روسيا والولايات المتحدة الأمريكية) لتحقيق هذا الهدف.

كما أوضح المصدر أن النقاش مع الوزير الإسرائيلي سيمتد ليشمل قضايا إقليمية، فـ”نحن على دراية كاملة بقلق الشريك الإسرائيلي من التطورات في محيطه الاقليمي”، على حد قوله.

وأشار المصدر إلى أن الأوروبيين “تلقوا” إشارات أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة ستستمر في عملية التطبيع مع الدول العربية والتي كانت بدأت مع حكومة نتنياهو، فـ”هذا أمر ستتم مناقشته الاثنين أيضاً”، كما قال.

أما فيما يتعلق باحتمالات عقد اجتماع جديد لمجلس الشراكة الأوروبي – الإسرائيلي، المتوقف منذ سنوات فقد بدا المصدر متحفظاً، مكتفياً بالتأكيد على أن الأمر سيكون محل نقاش صريح ومعمق.