الرئيس الإسرائيلي ينعى جيهان السادات باللغة العربية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – نعى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الجمعة، جيهان السادات، أرملة الرئيس المصري الأسبق التي رحلت اليوم.

وقال هرتسوغ في تغريدة على حسابه الرسمي في (تويتر) باللغة العربية: “حزنت لسماع خبر رحيل السيدة جيهان السادات أرملة الرئيس المصري الراحل أنور السادات. وقفت الراحلة إلى جانب زوجها الرئيس السادات ودعمت زيارته التاريخية إلى القدس، ومن بعدها ساندته في استكمال مسيرة السلام مع إسرائيل”.

وأضاف الرئيس الإسرائيلي: “كما شاركت أيضا في تعزيز السلام في عهد الرئيس السادات من أجل تحقيق السلام مع إسرائيل”.

وتابع هرتسوغ: “أتقدم باسمي وباسم دولة إسرائيل بتعازي للرئيس والشعب المصري”.