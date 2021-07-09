إيطاليا: 1390 إصابة بكوفيد و25 حالة وفاة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، إن 1390 إصابة جديدة سجلت بفيروس كورونا في أنحاء البلاد اليوم.

وأشارت نشرة الدفاع المدني التي تجمع معطيات المقاطعات الإيطالية وينشرها موقع وزارة الصحة في جدول يومي، الى أن “هناك 25 حالة وفاة أخرى”، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للضحايا إلى 127,756 شخصاً منذ بدء الأزمة الصحية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

وذكرت النشرة الصحية أنه “في الأربع والعشرين ساعة الماضية تم اجراء 196,922 تحليل كشف عن العدوى”، والتي “أوقفت مؤشر الحالات الإيجابية من ناحية الإصابة بالفيروس عند نسبة 0.7٪”.

ولفتت النشرة إلى أنه “تم إدخال 169 شخصاً إلى أقسام العناية المركزة بالمستشفيات”، وهم “أقل بفارق 11 حالة” مقارنة بأمس، كما “ظهرت أعراض الوباء على 1167 مريضًا في الأجنحة العادية بالمستشفيات”، وهم “أقل بمجموع 30 حالة”، مقارنة بالأمس”.

وذكر جدول وزارة الصحة أن “1434 شخصًا تماثلوا للشفاء منذ يوم أمس، ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 4,099,339 منذ بداية انتشار الوباء”.