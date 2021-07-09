عالم فيروسات إيطالي: متحوّل دلتا يصيب بأعراض شديدة حتى بعد جرعة اللقاح

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال عالم فيروسات إيطالي إنه “إذا تعاطى المرء جرعة واحدة من لقاح كوفيد 19، فيمكنه أن يعاني من أعراض خطيرة إن أصيب بالفيروس، على الرغم من أن الأمر أقل تواتراً إن قورن بغير المحصنين”.

وأضاف مدير قسم علم الأحياء الدقيقة والفيروسات بجامعة بادوڤا (مقاطعة فينيتو ـ شمال)، أندريا كريزانتي في تصريحات إذاعية الجمعة، أنه “إذا تم التطعيم بجرعتين، فإن التأثير المناعي يقل بنسبة 30٪ (أمام متغيّر دلتا) حسب بيانات من إسرائيل”.

وأشار كريزانتي إلى “الاعتقاد السائد بأن مع اللقاحات يحل كل شيء، لكن الأمر ليس كذلك مع فيروس يتغيّر مثل هذا”، لذا “فإن اعتماد كل شيء على اللقاحات في رأيي لن يكون له التأثير المطلوب، لأننا لا نملك القدرة على تحديث اللقاحات من ناحية المتحولات بالسرعة التي يتغير بها فيروس كوف ـ سارس ـ 2”.