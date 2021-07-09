وزير إيطالي: فريق الحكومة متحد في ظل كاريزما دراغي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكد وزير إيطالي أن فريق الحكومة الحالية متحد في ظل كاريزما رئيس الوزراء ماريو دراغي.

هذا ما جاء على لسان وزير التحوّل البيئي روبرتو تشينغولاني، خلال المؤتمر الوطني الـ50 لرواد الأعمال الشباب في اتحاد الصناعيين الايطاليين (كونفيندوستريا)، الملتئم بروما الجمعة، تحت عنوان: “قصة مستقبلية، تحدي النمو”.

وقال الوزير: “بصفتي فنيًا كنت محظوظًا بما فيه الكفاية لأكون مستعداً لمساعدة جميع الزملاء الآخرين، الذين كانوا متعاونين للغاية، ومع كل الجوانب، ليس لدي ما أقوله. أجد أن زملائي في هذه الأغلبية قد فهموا حقًا أن الفريق، في هذه اللحظة أكثر أهمية من الفرد”، مؤكداً: “لقد تم إنشاء فريق موحد للغاية تحت كاريزما ماريو دراغي”.

وأضاف الوزير في مداخلته “بصراحة، لا يسعني إلا أن أبدي رأياً إيجابياً”. واختتم بالقول “لقد كان هناك جهداً كبيراً من جانب الجميع”.