إيطاليا: الآفاق الاقتصادية مواتية بشكل خاص

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أظهرت إحصائية أجريت في إيطاليا أن الآفاق المستقبلية للاقتصاد في البلاد مواتية بشكل خاص.

وقال تقرير للمعهد الوطني للإحصاء (إستات) الجمعة، إن “حملات التطعيم وسياسات دعم دخول الأسر والشركات تستمر بدفع عجلة الانتعاش الدولي”. في “نيسان/أبريل الماضي، كانت التجارة العالمية في مجال السلع لا تزال تتوسع من حيث الحجم، وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ. في إيطاليا، يستمر تعافي النشاط الاقتصادي ومن المتوقع أن يمتد ليشمل قطاع الخدمات أيضًا”.

وأضاف التقرير الإحصائي أن “في متوسط الفترة من آذار/مارس إلى أيار/مايو، ارتفع مستوى الإنتاج الصناعي مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة. وفي سوق العمل، تعززت بوادر التحسن في قطاع التوظيف، مدفوعة بشكل رئيسي بالتوظيف المؤقت، في ظل انخفاض تدريجي لحصة الأشخاص غير النشطين وانخفاض هامشي في البطالة”، بينما “أبقت توقعات الشركات بشأن التوظيف على ميل توسعي”.

وذكر بيان (إستات) أن “في شهر حزيران/يونيو، استمر دفع أسعار الطاقة استنادا إلى التضخم الاستهلاكي، والذي ظل مع ذلك عند مستويات الشهر السابق”، بينما “لا يزال الفارق بين تضخمنا وتضخم منطقة اليورو سلبيًا، ولا يزال يمثل عاملاً إيجابيًا للقدرة التنافسية الدولية”.

وخلص البيان الى القول إن “آفاق الاقتصاد الإيطالي لا تزال مواتية بشكل خاص”، الأمر الذي “يؤكده الانتعاش الحاسم لثقة المستهلك وقطاع الأعمال”.