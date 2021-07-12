مساعدات إنسانية أوروبية لإيران وباكستان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعلنت المفوضية الأوروبية عن تقديم حزمة مساعدات إنسانية بقيمة 22 مليون يورو لصالح الفئات الأكثر ضعفاً في كل من ايران وباكستان والتي تعاني من آثار تفشي وباء كوفيد-19، التغير المناخي والكوارث الطبيعية.

وستوجه هذه المساعدات بشكل أساسي، حسب المفوض الأوروبي المكلف شؤون المساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات يانيس ليناريتش، إلى اللاجئين الأفغان المتواجدين على الأراضي الإيرانية والباكستانية وكذلك للمجموعات المضيفة لهم.

وأشار نانيس ليناريتش إلى أن مبلغ 15 مليون يورو من الحزمة الجديدة سيُخصص لصالح اللاجئين الأفغان والمجتمعات المضيفة لهم في ايران للمساعدة على مواجهة أثار الوباء وكذلك لتأمين مواد طبية أساسية بشكل عاجل، حيث “تبذل ايران جهوداً حثيثة لمساعدة الأفغان الموجودين على أراضيها خاصة في مجالات التربية والصحة”، وفق كلامه.

أما المبالغ المتبقية، فستذهب لصالح باكستان، حيث “تقدم المؤسسات الأوروبية مساعداتها المالية حصراً لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية ويخضع الأمر لعملية مراقبة حازمة”، وفق بيان الجهاز التنفيذي الأوروبي.

يذكر أن ايران وباكستان تستقبلان معاً ما يزيد عن 6 ملايين لاجئ أفغاني.