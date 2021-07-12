إيطاليا: وصول 71 مهاجراً إلى مقاطعة پوليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ليتشي – أعلن الصليب الأحمر الإيطالي عن وصول دفعة مهاجرين في ساعة متأخرة من ليل أمس إلى ميناء سانتا ماريا دي لوكا، أقصى جنوب مقاطعة پوليا.

وفي بيان صدر الإثنين، أفاد فرع الصليب الأحمر في محافظة ليتشي الذي تم إخطاره قبيل وصول المهاجرين بقليل للاهتمام بإجراءات استقبالهم، أن “من بين المجموعة القادمة من سورية، باكستان وأفغانستان، التي تم اعتراضها في منطقة وسط البحر المتوسط من قبل قوات الشرطة المالية، هناك 23 قاصراً”.

وأوضح الصليب الأحمر، أن “متطوعينا الشباب في الوحدة التي تدخلت عند هبوط اللاجئين، هم أبطالنا في المجال الإنساني”، الذين “كما هي الحال دائمًا، تخلوا عن كل ما لديهم من مشاغل، للترحيب باللاجئين ومساعدة الشرطة”، وما أن “انتهت عمليات إنزال واستقبال المهاجرين، شرعوا بالابتهاج بفوز منتخبنا لكرة القدم وهم يرتدون بدلاتهم الواقية شديدة الحرارة”.

وخلص الصليب الأحمر الى القول، إن “هذا أيضًا فخر بأن يكون المرء إيطاليًا”، أي أن “نكون إيطاليًين دائمًا”.