وزير الصحة الايطالي يتوقع إرتفاعا بإصابات كورونا ولكن بأرقام أقل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- توقع وزير الصحة في الحكومة الايطالية، روبرتو سبيرانتسا إرتفاعا في الاصابات بوباء كوفيد-19 خلال الايام القادمة ولكن بصورة أخف مقارنة بموجات التفشي السابقة للفيروس.

وقال سبيرانتسا، خلال حدث علمي بمستشفى جيميللي العاصمي اليوم الاثنين، “نحن نراقب جميع البيانات الأسبوعية عن كوفيد-19. نتوقع صعودا في الاصابات، الذي بدأ بالفعل، ولكن بأرقام أقل بكثير من تلك المعروفة في الماضي”.

وأضاف “كما فعلنا دائمًا، سنعتمد على فريقنا من الفنيين والعلماء، الذين سيستمرون في التحقق من الارقام. سوف نرى خطوة بخطوة كيف تسير الأمور”.

وقال وزير الصحة “الشيء المؤكد أن حملة التطعيم هي السلاح، والإصرار عليها بقدر ما أمكن هو شعارنا”، مشيرا إلى أنها تمكنت في الاسبوع الماضي من حقن “أكثر من 530 ألف جرعة في اليوم”، وهذا “معدل مرتفع للغاية”، كما “أواصل مطالبة الجميع بتحصين أنفسهم”.