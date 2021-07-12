تحركات دبلوماسية لوزير الخارجية المصري في بروكسل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – يتابع وزير الخارجية المصري سامح شكري نشاطه الدبلوماسي في العاصمة البلجيكية اليوم وغداً في مسعى لحشد الدعم الأوروبي لموقف بلاده بشأن سد النهضة الأثيوبي على النيل الازرق، ويهدد الملء الثاني له الأمن المائي لمصر والسودان.

وكان شكري قد التقى وزراء خارجية الاتحاد صباح اليوم قبيل اجتماعهم في بروكسل لمطالبتهم بالتحرك بشكل أكثر فعالية لدعم بلاده في المحافل الدولية.

في هذا الإطار، كان وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسلبورن قد عبر، في تصريحات له صباح اليوم، عن مخاوفه من أن يؤدي الملء الثاني لسد النهضة من قبل اثيوبيا إلى نقصان حصة مصر والسودان من المياه ما سيولد معاناة لشعبي البلدين وربما رد فعل عنيف.

ويحمل شكري، حسب مصادر مصرية، رسالة إلى رئيس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل، من الرئيس عبد الفتاح السيسي تتمحور بشكل أساسي حول النزاع مع اثيوبيا حول مسألة سد النهضة.

وكان شكري التقى اليوم الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ومن المقرر أن يلتقي غداً ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل.

يذكر ان الاتحاد الأوروبي كان أصدر بياناً قبل أيام عبر فيه عن قلقه من قرار اثيوبيا المضي قدماً في الملء الثاني لسد النهضة، وعن دعمه للوساطة الأفريقية والجهود الدولية المبذولة لحل نزاع أديس أبابا مع القاهرة والخرطوم.

كما يبحث رئيس الدبلوماسية المصرية مع الأوروبيين قضايا متعددة من أهمها الازمة الليبية والسلام في الشرق الاوسط، إضافة إلى الهجرة ومحاربة الإرهاب.