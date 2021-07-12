إيطاليا: تعزيز قطاع العمل الشهرين الماضيين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال بيان إحصائي إن “مؤشر التوظيف الذي شهد انتعاشاً بالفعل منذ نهاية نيسان/أبريل الماضي، قد تعزز بشكل واضح في الشهرين التاليين، مدعومًا بتقدم حملة التطعيم وما تبعها من إزالة تدريجية للقيود المفروضة على الأنشطة الاقتصادية”.

وأضافت مذكرة مشتركة للمصرف المركزي الإيطالي (بنك إيطاليا)، ووزارة العمل، الإثنين، أن “في الأشهر الستة الأولى من العام، تم خلق 719 ألف فرصة عمل جديدة، بزيادة تفوق بنسبة 12% الفترة نفسها من عام 2019”.

وتابعت “مع ذلك، فقد لوحظت فجوة بين عقود العمل التي تم تفعيلها منذ بداية الوباء والتقديرات في غياب أزمة كوفيد 19، والتي تشتمل على حوالي 270 ألف وظيفة أقل، بناءً على التوقعات المتوافقة مع توقعات الاقتصاد الشامل لبنك إيطاليا، والتي تمت صياغتها قبل حالة الطوارئ الصحية”.

وذكر البيان أن “في شهري أيار/مايو وحزيران/يونيو وحدهما، تم خلق 520 ألف وظيفة مؤقتة، مما رفع العدد الإجمالي للعقود الجديدة محددة المدة التي تم تفعيلها منذ بداية العام، إلى حوالي 611 ألفاً بعد خصم حالات الإنهاء”، وهي “بزيادة بـ245 ألفاً عن عام 2019”.

وأوضح البيان الاحصائي أن “معدلات نمو الوظائف ذات العقود الدائمة لا تزال متواضعة للغاية، أقل قليلا من تلك المسجلة العام الماضي”، مبيناً أن “التأثير الإيجابي على التوازنات جاء بسبب تجميد تسريح العمال لأسباب اقتصادية”، والذي “قابله ضعف شديد في التوظيف الدائم”.

وأشار البيان إلى أنه “نتيجة لمرسوم وقف التسريح حتى 30 حزيران/يونيو، ظلت النسبة بين حالات انهاء العقود من جانب أصحاب العمل وعدد الموظفين، عند مستويات منخفضة بشكل خاص”، والتي “تعادل حوالي نصف تلك التي كانت سارية قبل بدء حالة الطوارئ الصحية”، بينما “بقيت عقود التمرين في حالة ركود”.