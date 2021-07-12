مصادر إعلامية إيطالية: افتراض حالة إغلاق مطلع شهر آب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت مصادر إعلامية إيطالية إن “متحوّر دلتا مخيف، في إيطاليا كما هي الحال في أوروبا بأسرها، وفيروس كورونا لا يستسلم، لدرجة أنه، حتى لو لم يؤكد ذلك أحد رسميًا، فهناك تفكير بالفعل بالعودة في بعض المقاطعات إلى المنطقة الصفراء”.

وتحدث المصادر “باختصار عن نذير شؤم”، بل “خطوة إلى الوراء مقارنة بالصيف الماضي أيضاً، مبينة أنه في هذا السياق، يأتي تسريب تعميم لوزارة الصحة، يحمل رسالة واضحة جدًا: ضرورة تسريع حملة التلقيح وتتبع حالات العدوى، وإلا فإن متغير دلتا السيئ السمعة، سيتجه انتشاره نحو الارتفاع ليشمل 70٪ من الإصابات في آب/أغسطس ولتصل بعدها إلى نسبة 90٪ بنهاية الشهر”.

وذكرت المصادر أنه “علاوة على ذلك، وفي المنشور نفسه، من المسلّم به، في حالة تحقق الموقف المشار إليه، أن تزداد حالات العلاج في المستشفيات والوفيات أيضًا، حتى الوصول إلى فرض حالة الإغلاق الأولى لفصل الصيف، اعتبارا من بداية شهر آب/أغسطس”.