مسؤول صحي: كل إيطاليا منطقة بيضاء واتمنى أن تظل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- شدد وكيل وزارة الصحة الايطالي، أندريا كوستا على أنه “يتعين مراقبة الارقام الخاصة بعدد المرضى المقبولين في المستشفيات وليس عدد الاصابات”، تعلقيا على مخاوف من العودة مجددا في نهاية فصل الصيف إلى تصنيف المقاطعات الايطالية بالالوان مع إنتشار المتحور دلتا من فيروس كورونا المستجد.

وقال وكيل الوزارة في تصريح لمحطة (راي نيوز 24) الاخبارية العامة “يحدوني الامل بأن تظل كل إيطاليا منطقة بيضاء، لكن يجب تقييم البيانات يوميًا وأسبوعيًا. حتى الآن، البيانات تستبعد توقع حدوث تغيير في اللون”.

وبدوره، قال عالم الفيروسات فابريتسيو بريلياسكو، الأستاذ في جامعة ميلانو الوطنية “لسوء الحظ، بعض القيود ليس من المستبعد إعادة فرضها…. إنه أمر مروع ولكنه قد يكون ضروريًا”.

واضاف في تصريح لمجموعة آدنكرونوس الاعلامية “مسحات الكشف عن كوفيد-19 بالنسبة لي عنصر أساسي، لأنه كلما زاد عدد المسحات كلما تمكنا من رصد الحالات الايجابية وتتبعها وبالتالي تقليل الاصابات”.

وقال: “حتى الآن تمكنا من السيطرة على مقدمة النيران، ولكن لدينا الكثير من الحرائق الصغيرة، التي إذا لم نرصدها فسوف تخرج عن السيطرة”.