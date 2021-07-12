وزير الخارجية الإسرائيلي: ليس سرا أنني أؤيد حل الدولتين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- بروكسل- قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إنه يؤيد حل الدولتين، ولكنه غير ممكن حاليا.

وقال في كلمة في اجتماع لمجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي في بروكسل: “قبل عشرة أيام افتتحت سفارتنا في أبوظبي. بدأنا نوعًا جديدًا من السلام مع العالم العربي. أتمنى أنه في غضون أسابيع قليلة سوف نفتح سفارتنا في المغرب، ثم البحرين والسودان”.

وأضاف: “التقيت الأسبوع الماضي وزير الخارجية الأردني وتوصلنا إلى اتفاقيات حول التجارة والمياه. الليلة الماضية كان لي لقاءً ممتازا مع وزير الخارجية المصري، يحدث شيء جيد بيننا وبين المعتدلين في العالم العربي. اريد توسيع دائرة السلام لتشمل المزيد من الدول “.

وتابع لابيد: “نحن بحاجة إلى هذه الدائرة لتضم الفلسطينيين في نهاية المطاف. ليس سرا أنني أؤيد حل الدولتين. للأسف لا توجد خطة حالية لهذا. ومع ذلك، هناك شيء واحد علينا جميعًا أن نتذكره. إذا كانت هناك دولة فلسطينية في نهاية المطاف، فيجب أن تكون ديمقراطية محبة للسلام، لا يمكن أن يُطلب منا المشاركة في بناء تهديد آخر لحياتنا”.

وأشار لابيد إلى أن “ما نحتاج إلى القيام به الآن هو التأكد من عدم اتخاذ أي خطوات تمنع إمكانية السلام في المستقبل، ونحن بحاجة إلى تحسين حياة الفلسطينيين، كل ما هو إنساني، سأكون معه. أنا أؤيد كل ما يبني الاقتصاد الفلسطيني”.

وبشأن إيران، قال لابيد: “إسرائيل ستفعل كل ما يلزم للدفاع عن نفسها. أنا أقبل فكرة أن جزء من حوارنا يقوم على أحكام أخلاقية. أريد أن أسمع آرائكم الصادقة. لكن ليس من غير المعقول بالنسبة لي أن أتوقع أن هذا الحوار سيأخذ في الاعتبار أن منزلي يتعرض للهجوم”.

وأضاف: “اسمحوا لي أن أبدأ بإيران – المصدر الأول للإرهاب في العالم. دولة لم تتخل أبدًا عن طموحها في امتلاك أسلحة نووية، ولم تخف مطلقًا هدف هذا السلاح، نحن اسرائيل .. على حدودنا الشمالية نحن مهددون من قبل حزب الله أكبر منظمة ارهابية في العالم وفي سوريا وبغض النظر عن الحرب الاهلية الجارية نشهد ايضا ترسخا إيرانيا”.