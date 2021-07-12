إيطاليا: 13 حالة وفاة و888 إصابة جديدة بكوفيد-19

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أظهرت بيانات وزارة الصحة اليومية الخاصة بوباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) صدرت مساء الاثنين تسجيل 888 إصابة جديدة بالفيروس و13 وفاة خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية.

الاصابات أقل من تلك المعلنة أمس الاحد (إلا أن ارقام نهاية الاسبوع ليست مؤشرا مثاليا حيث يقل عدد الفحوصات للكشف عن الفيروس)، ولكنها ارتفعت الى ما يقرب الضعف عن تلك المعلنة الاثنين الماضي، حيث كانت 480 إصابة. كما أن معدل الحالات الايجابية (مقارنة بعدد الفحوصات) تجاوز 1% لأول مرة منذ منتصف حزيران/يونيو الماضي.

ومنذ بداية حالة الطوارئ في الاشهر الاولى من العام المنصرم، أصيب 4 ملايين و272 ألفا و163 بالوباء، منهم 127 ألفا و788 حصد أرواحهم الفيروس.

وإرتفع عدد المتعافين إلى 4 ملايين و103 ألفا و949 بعد شفاء 1529 شخصاً خلال الـ 24 ساعة الاخيرة.

الحالات الايجابية النشطة المؤكدة لفيروس سارس-كوف2 تراجعت بمقدار 655 حالة، لينخفض إجمالي المصابين اليوم إلى 40 ألفا و426 شخص، منهم 1149 يتلقون العلاج بالاقسام العامة للمستشفيات (بزيادة قدرها 15 مقارنة بالامس)، و 158 مريض بوحدات العناية المركزة.