الايفاد يعلن الاعمال المرشحة للفوز بأول جائزة أفلام يطلقها بالاشتراك مع إذاعات المتوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أعلن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية التابع للأمم المتحدة (ايفاد) قائمة الاعمال السينمائية المرشحة للفوز بأول جائزة أفلام يطلقها الصندوق بالاشتراك مع اتحاد الإذاعات المتوسطية، أثناء مهرجان صقلية السينمائي في مدينة أغريجنتو.

واشار بيان بهذا الصدد إلى أن الافلام المختارة تركز على قضايا تتعلق بتغيُّر المناخ وسلامة النظام الإيكولوجي وهي:

“مغلّف بالبلاستيك” (Wrapped in Plastic) للمخرج Rocco Muraro، وهو فيلم وثائقي قصير يعرض قضية النفايات البلاستيكية الناتجة عن الممارسات الزراعية المكثفة في جنوب إسبانيا.

“ما وراء الأنهار الجليدية” (Beyond the Glaciers) للمخرج David Rodriguez Muñoz وهو فيلم قصير من كازاخستان يُحلل أثر تغيُّر المناخ والنشاط البشري على مجتمعات صيد الأسماك في بحر آرال.

“عيون الأرض” (Los ojos de la Tierra)، للمخرج Marcos Altuve، الذي يؤكد فيه أن السلاحف هي مؤشر على سلامة النظام الإيكولوجي في المغرب.

وأشار صندوق الايفاد إلى أن الجائزة تهدف الى تكريم أفضل الأفلام الوثائقية القصيرة التي تركز على الأمن الغذائي والقضايا التي تمس المجتمعات المحلية الريفية في أقاليم البحر المتوسط والشرق الأدنى وشمال أفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى.

ويستضيف وادي المعابد في مدينة أغريجينتو مهرجان صقلية السينمائي، الذي يعرض جميع أنواع الأفلام القصيرة والوثائقية ومقاطع الفيديو والرسوم المتحركة القصيرة في الفترة من 22 إلى 25 تموز/يوليو.