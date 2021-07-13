بلجيكا: تصاعد الإصابات بكوفيد-19 مع استقرار نسب اشغال المشافي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أفادت السلطات الصحية البلجيكية باستمرار ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19 )، خاصة السلالة دلتا المتحورة منه خلال الأسبوع الماضي، مقابل استقرار نسب اشغال المشافي من قبل المصابين.

وأشار المركز الوطني لإدارة الأزمات في أحدث تقاريره، إلى أن البلاد سجلت معدلاً وسطياً للإصابات اليومية قدره 934 حالة في الفترة ما بين 3 و9 تموز/يوليو الحالي، ما يشكل زيادة بمعدل 83% عن الأسبوع الذي سبقه.

لكن التقرير ذكر أن اعداد المتعافين الذين يغادرون المشافي يفوق اعداد من يدخلونها للعلاج من تداعيات الوباء، مشيراً إلى استمرار وجود 243 مصاباً منهم 89 في وحدات العناية المركزة.

أما بخصوص الاحصائيات اليومية، فقد سجل المركز حالة وفاة واحدة و895 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

يذكر أن الوباء قد أصاب 1097029 شخصاً وأودى بحياة 25205 منذ بداية انتشاره في البلاد قبل أكثر من عام.