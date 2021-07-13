وزير الخارجية الفلسطيني يرحب بالموقف الاوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله-رحب وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي بموقف الاتحاد الاوروبي المؤكد على أهمية حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس مبدأ حل الدولتين.

وأشار المالكي الى “الموقف الذي عبر عنه بالأمس الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيف بوريل عقب اجتماع مجلس العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي، والذي أكد فيه على أهمية حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس مبدأ حل الدولتين، مشيراً في ذات الوقت أن الإتحاد الأوروبي ينتظر من الحكومة الإسرائيلية الجديدة تقديم وجهة نظر سياسية من أجل انهاء الصراع القائم، بما يساهم ايجابياً في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، معتبراً أنه لا يمكن تحقيق أمن إسرائيل إلا عبر حل الدولتين”.

واعتبر المالكي في بيان أن “هذا الموقف الأوروبي منسجم مع الشرعية الدولية وقراراتها ومرجعيات عملية السلام الدولية، ويوفر الفرصة لإطلاق عملية سلام ومفاوضات حقيقية”.

وأكد الوزير الفلسطيني “أهمية الخروج من عقدة انتظار الفرص واضاعتها والانطلاق نحو صناعتها وتوفير الاجواء والمناخات المناسبة لنجاحها، بما في ذلك ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية بجميع أشكالها”.

وشدد المالكي على أن “حل القضية الفلسطينية هو البوابة الطبيعية والصحيحة لتحقيق الأمن والاستقرار والعلاقات الطبيعية في المنطقة”.