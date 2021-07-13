الاتحاد الاوروبي: حل أزمة سد النهضة بالحوار

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – اكد الاتحاد الأوروبي أنه لا يشكل جزءاً لا من مشكلة ولا من حل النزاع القائم بين مصر والسودان من جهة، واثيوبيا من جهة أخرى حول سد النهضة، مشدداً على أن بروكسل تلعب دوراً المراقب حالياً.

ويشدد الاتحاد، حسب المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل، على أن حل هذا النزاع يمر عبر الحوار بين الأطراف المعنية للتوافق على تسوية تراعي مصالح الجميع.

وأوضح بيتر ستانو، في تصريحات له اليوم، أن هذه الرسالة قد أٌبلغت اليوم إلى المصريين خلال لقاء جمع بين بوريل ووزير خارجية مصر سامح شكري، المتواجد في بروكسل حالياً.

وأعاد ستانو التأكيد على أن مسألة سد النهضة تحتل مكان الأولوية بالنسبة للاتحاد، مؤكداً أن بروكسل تدعم جهود الاتحاد الأفريقي وتحث الدول المعنية على الانخراط في الحوار للوصول إلى تسوية.

وأضاف المتحدث قائلاً : “نحن ندعم أيضاً جهود الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة الأمريكية لحل النزاع حول سد النهضة، ولكن اذا طُلب منا التدخل سنفعل ذلك، إذ لدينا خبرة في حل النزاعات الخاصة بالمياه”.

ورداً على سؤال حول قضية الناشط المصري باتريك جورج زكي المحتجز في سجن بالقاهرة، أكد المتحدث أن الاتحاد “لا ولن يدخر جهداً” في إثارة هذا الموضوع مع المسؤولين المصريين في كل مرة يتم فيها التطرق لقضية حقوق الانسان والحريات.