إعلامي فاتيكاني: إعادة التأهيل ستسمح للبابا بعودة أسرع للفاتيكان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – قال إعلامي فاتيكاني، إن “قداسة البابا فرنسيس يواصل العلاج وإعادة التأهيل المخطط لها، مما سيسمح له بالعودة إلى الفاتيكان في أسرع وقت ممكن”.

هذا ما استهل به مدير دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي ماتّيو بروني، إحاطته اليومية حول الظروف الصحية للبابا.

وأوضح بروني أن “من بين المرضى العديدين الذين التقى بهم في هذه الأيام، فإن فكر بيرغوليو يتجه بشكل خاص نحو أولئك الذين يقبعون على أسرّة المستشفيات دون توفر إمكانية عودتهم إلى منازلهم”.

ونقل عن البابا أمله بأن، “يعيش هؤلاء هذا الوضع باعتباره فرصة، حتى لو أمضوه في ألم، للانفتاح بحنان على أخوهم أو أختهم المريضة في السرير المجاور، ومشاطرتهم الوهن البشري نفسه”.