وكيل وزارة الخارجية الايطالي: على هافانا الاصغاء لمطالب المتظاهرين الكوبيين   

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- حث وكيل وزارة الخارجية في الحكومة الايطالية بينيديتو ديلا فيدوفا، السلطات في هافانا على الاصغاء الى مطالب المتظاهرين في كوبا، الذين خرجوا بالالاف يوم الاحد الماضي، وتقديم الاصلاحات لمعالجة الأزمة الاقتصادية الحادة في البلاد.

وكتب الثلاثاء في منشور على صفحته الرسمية بمنصة (فيسبوك) “في كوبا، فاقم السخط من نقص الغذاء والوقود والأدوية اليأس المزمن من الافتقار إلى ظروف معيشية مقبولة”، واصفا الاوضاع كـ”طنجرة ضغط بدون صمام تسبب وباء كوفيد-19 في إنفجارها”.

ودعا وكيل وزارة الخارجية السلطات الحكومية في كوبا إلى “التجاوب مع احتياجات السكان”، بدلا من “إصدار تصريحات ثورية وإطلاق دعوات لحمل السلاح”.

وقال “إنضم إلى نداء الممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي بأن تسمح الحكومة الكوبية بالمظاهرات والاصغاء لإستياء المتظاهرين ونبذ القمع العنيف وتوفير الإصلاحات والمبادرات اللازمة” لتجاوز الازمة الاقتصادية

واختتم بالقول: “آن أوان الحرية واحترام الحقوق الإنسانية والمدنية الأساسية” للمواطنين.