البابا: قرب من المتضررين جرّاء الحريق المأساوي لمستشفى الناصرية بالعراق

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – أرسل البابا فرنسيس برقية تعزية في ضحايا الحريق الذي وقع أمس في مستشفى الإمام الحسين في الناصرية، جنوب العراق، مؤكدا “مشاعر القرب الروحي من جميع المتضررين بسبب الحريق المأساوي في عنبر العزل الخاص بكوفيد 19″، في المستشفى المذكور.

ووفقاً لمصادر إعلامية، فقد لقي أكثر من 70 شخصا حتفهم، وأصيب 66 آخرين، بعد اندلاع حريق في جناح العزل الخاص بفيروس كورونا في مستشفى بمدينة الناصرية العراقية.

وجاء في البرقية، أن البابا، بينما يملأه “حزن شديد للغاية”، يرفع “الصلاة بشكل خاص، لأولئك الذين فقدوا حياتهم ومن أجل تعزية عائلاتهم وأصدقائهم الذين يحزنون على فقدانهم”.

وخلصت البرقية الى القول، إن بيرغوليو يتضرع “لله لأجل المرضى، الموظفين والعاملين في مجال الرعاية الصحية، ولتحل عليهم بركات الرب لتمنحهم العزاء، القوة والسلام”.