الفضاء ورقائق أشباه الموصلات بأجندة لقاء دراغي مع مفوض أوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت الحكومة الايطالية أن رئيس الوزراء ماريو دراغي إلتقى اليوم الثلاثاء بمقر الحكومة (قصر كيجي) ، المفوض الأوروبي مكلف السوق الداخلية، تيري بريتون.

وأشارت إلى أن اللقاء تمحور حول: قطاع الفضاء وأشباه الموصِلات، اضافة الى انتاج اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

وكانت مصادر إعلامية، قد أفادت في وقت سابق عن لقاء جمع دراغي بالرئيس التنفيذي الجديد لشركة (إنتل) بات غيلسنغر. وذكرت أن أكبر مُصنِّع أمريكي لرقائق أشباه الموصِلات، قد طلب المرونة من بروكسل بشأن حظر المساعدات الحكومية الممنوحة للشركات من أجل اقامة مجمع إنتاج أوروبي للشركة بقيمة 8 مليارات يورو.

ويعاني قطاع الصناعات التكنولوجية على المستوى العالمي من صعوبات كبيرة في التزود بأشباه الموصلات، التي تعتبر منتجا إستراتيجيا.