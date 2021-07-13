بطريرك الكلدان يبعث رسالة للبابا بعد اجراء عملية جراحية له

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بغداد ـ بعث البطريرك الكلداني مار لويس روفائيل ساكو رسالة الى قداسة البابا فرنسيس الراقد في مستشفى جيميللي بروما بعد ان اجريت له عملية جراحية.

ونشر إعلام البطريركية نص الرسالة على موقعه الرسمي (مار أدَيّ)، والتي جاء فيها: “صاحب القداسة، الكنيسة كلها في العراق صلتّ من أجل شفائكم العاجل، والعراقيون لا يزالون يتذكرون زيارتكم لهم والتي لن ينسوها أبداً، لأنكم حملتم لهم الدعم والأمل. الجميع هنا يسألون هذه الأيام عن صحتكم”.

وتابع: “اننا نستودعكم مريم العذراء، في فترة النقاهة هذه، متمنين لكم السلامة التامة”، مؤكدا: “ثقوا أننا نرافقكم بصلاتنا”. واختتم الكاردينال ساكو بالتحية، “مع فائق محبتي”.