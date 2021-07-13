متحدث أوروبي: لن نسحب طواقمنا المدنية من أفغانستان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بيتر ستانو ألا نية حالياً لسحب الطواقم التابعة للاتحاد المعنية بالمساعدة الإنمائية من أفغانستان.

وكان المتحدث يعلق اليوم على تقدم حركة طالبان المطرد داخل الأراضي الأفغانية واقترابها من العاصمة كابول بالتزامن مع انسحاب القوات الأمريكية.

وعلى الرغم من أن المتحدث عبر عن قلق الاتحاد العميق تجاه تمدد حركة طالبان، إلا أنه أكد ألا ضرورة لسحب الطواقم الأوروبية المدنية لا من كابول ولا من مدن أخرى، ” طواقمنا موجودة هناك لتقدم العون للشعب الأفغاني وتقف إلى جانبه في هذه الأوقات الصعبة”، على حد تعبيره.

ولفت ستانو النظر إلى أن وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد ناقشوا امس خلال اجتماعهم في بروكسل الوضع في أفغانستان حيث عبروا عن قلقهم لتقدم طالبان، مطالبين الحركة بالانخراط بحوار جدي مع الحكومة للتوصل إلى توافقات تضمن الاستقرار في البلاد.

في مجال آخر، أكد المتحدث ان الاتحاد يبذل قصارى جهده من أجل “منع” تدفقات للمهاجرين الأفغان نحو دول الاتحاد في حال تدهور الوضع أكثر في بلدهم، مؤكداً أن البحث جار حالياً عن تأمين مساعدات نوعية لضمان استقرار البلاد بعد الانسحاب الأمريكي.

