إيطاليا: وصول مئات المهاجرين خلال الليل إلى كالابريا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ريجّو كالابريا – أعلنت مصادر أمنية إيطالية عن وصول مئات المهاجرين خلال الليل إلى مقاطعة كالابريا جنوب البلاد.

وأضافت المصادر ذاتها أنه “تم إنقاذ حوالي مائة مهاجر من جنسيات مختلفة، بينهم بعض الأطفال وامرأة حامل، خلال الليل، بعد إطلاق نداء استغاثة، أثناء ابحارهم على متن قارب صيد على بعد 40 ميلاً بحرياً عن ساحل روتشيلا يونيكا، التابع لمقاطعة ريجّو كالابريا”.

وخلصت المصادر الأمنية الى القول إنه “بعد عملية الإنقاذ، نقل المهاجرين من قبل خفر السواحل إلى ميناء روتشيلا يونيكا، حيث أخضعوا لتحليل كشف أولي عن عدوى كوفيد 19″، ثم “نُقلوا مؤقتًا إلى مكتب تابع للبلدية لأخذ بصماتهم من قبل الشرطة”.