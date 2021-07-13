إيطاليا: ارتفاع ملحوظ لإصابات كوفيد 19

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، عن ارتفاع ملحوظ لإعداد الإصابات بوباء كوفيد 19 في البلاد اليوم.

وأشارت نشرة الدفاع المدني التي تجمع معطيات المقاطعات الإيطالية وينشرها موقع وزارة الصحة في جدول يومي، الى أن “هناك 1534 إصابة بفيروس كورونا تم تسجيلها في أنحاء إيطاليا”، بينما كان قد بلغت أمس 888 حالة.

وذكرت النشرة الصحية أنه “تم منذ يوم أمس، تسجيل 20 حالة وفاة أخرى”، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للضحايا إلى 127,808 أشخاص.

ولفتت النشرة إلى أن “في الأربع والعشرين ساعة الماضية تم إجراء 192,543 تحليل كشف عن العدوى”، وبموجبها “انخفض معدل الحالات الإيجابية من ناحية الإصابة بالفيروس إلى نسبة 0.8٪”.

وذكر جدول وزارة الصحة أن “عدد مرضى كوفيد في المستشفيات قد انخفض مقارنة بالأمس بفارق 21 حالة”، وأن “هناك حالة واحدة أقل ممن يخضعون للعلاج في أقسام العناية المركزة”، بالعلاقة بيوم أمس “حيث كانت هناك اليوم 7 حالات دخول جديدة”.