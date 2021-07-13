إيطاليا: استمرار تدفقات الهجرة نحو لامبيدوزا وانهيار وشيك لنقطتها الساخنة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – أعلنت مصادر أمنية إيطالية أن تدفقات الهجرة نجو جزيرة لامبيدوزا الصقلية، ما تزال مستمرة بلا انقطاع.

وأضافت المصادر ذاتها أنه “بعد 12 عملية رسوّ يوم أمس، شهدت سواحل الجزيرة رسّواً ذاتيًا عند حوالي الساعة 11 من مساءً أمس، عندما اعترضت دورية لقوات الدرك (كارابينييري) 32 شخصًا قادمين من بلدان جنوب الصحراء الكبرى، بينهم 8 نساء و6 قاصرين”.

وتابعت: “عند الفجر، قاد زورق دورية تابع لقوات الشرطة المالية إلى رصيف فافالورو، مجموعة من التونسيين تم رصدهم قبل فترة وجيزة في منطقة الميناء”، وقد “نُقل الجميع بعد إجراء فرز صحي أولي، إلى النقطة الساخنة في منطقة إيمبرياكولا”، التي “يتسع مبناها لـ250 شخصاً، بينما يوجد فيه حاليًا 945 ضيفًا”.

وذكرت المصادر أنه مع 12 عملية هبوط يوم أمس، وصل إلى لامبيدوزا 426 مهاجرًا”، بينما “تستمر رشقات القوارب الصغيرة نحو الجزيرة”، حيث “تم تسجيل سبع عمليات رسوّ منذ الليلة الماضية، والتي جلبت إليها القوارب الصغيرة التي تحمل بين 14 و16 مهاجراً ما مجموعه 104 أشخاص إلى الجزيرة”.

وخلصت المصادر الأمنية الى القول إنه “في غضون ذلك، يستمر تحديث أعداد المهاجرين الوافدين، وبالتوازي، نشاط المحافظات التابعة لمقاطعة صقلية لتنسيق نقل المهاجرين إلى مراكز مخصصة لهم في مناطق أخرى أو على متن السفن المكرسة للحجر الصحي”.