مسح إيطالي: الأجور المنخفضة سبب قلة الوظائف بالنسبة لـ40٪

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أظهر مسح إيطالي أن الأجور المنخفضة هي السبب الرئيس في شح الوظائف بالنسبة لـ40٪ من المشاركين.

وتمخض سبر الآراء الذي أجرته مؤسسة (Swg) للبحوث عن أن “الفكرة التي سادت في الأشهر القليلة الماضية تمثلت بأن الشركات لا تستطيع العثور على القوى العاملة لسد احتياجات فترة إعادة التشغيل”، وأن “هناك نقصاً في الفنيين، الكهربائيين، السباكين والعمال المهرة…”، لكن “الإيطاليين لا يعتقدون ذلك”، فقد “صرح 40٪ من الفئة المستطلعة آراءها، أن الأجور المنخفضة فقط هي سبب هذا النقص في المطابقة بين العرض والطلب”.

وأشارت المعطيات إلى أنه “بالنسبة لـ1 من كل 4 إيطاليين في الواقع، يجب البحث عن أسباب انخفاض الأجور”، لكن “قبل كل شيء، عرض الوظائف المحفوفة بالمخاطر وغير المحمية أيضًا”، وفق ما أكد “56٪ من الطلاب و44٪ من العاطلين عن العمل في العينة التي تمت مقابلتها”.

وكشف استطلاع الرأي أن “المواقف غير المؤهلة، غياب الآفاق والحاجة إلى التنقل، تنزلق إلى نهاية الدوافع ولا تجمع أكثر من 10-12٪ من الآراء”. وبالتالي “فإن الأمر لا يتعلق بنقص روح التكيف من جانب أولئك الذين يبحثون عن وظيفة”.