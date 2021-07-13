مسؤول إيطالي: ارتفاع الإنتاجية بنسبة 12.5% بفضل العمل الذكي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – سلط مسؤول إيطالي الضوء على أن ارتفاع الإنتاجية بنسبة 12.5% في البلاد، يأتي بفضل العمل الذكي.

وفي مداخلته خلال حدث “ابداع وتطوير الأشخاص لأجل خدمة أفضل للمواطنين”، الذي تم بثه بشكل مباشر من مقر صحيفة (إل تيمبو) في روما الثلاثاء، قال رئيس المعهد الوطني للضمان الاجتماعي (INPS) باسكوالي تريديكو، إن المعهد “يروج للعمل الذكي كممارسة منتشرة”.

وتابع: “العمل الذكي مرتبط بالأداء الجيد، ولم ينتج عنه انخفاض في الإنتاجية، التي نمت بدلاً من ذلك بنسبة 12.5٪ خلال انتشار وباء كوفيد 19، بفضل العمل الذكي أو على الرغم من وجوده”، وبالتالي “فقد تم تأكيده كممارسة واسعة الانتشار للعمل”.

وأضاف تريديكو، أنه “إذا كان بالإمكان إدارة الممارسات وقياس أدائها عن بُعد، فيجب أن يدخل العمل الذكي مجال الحياة اليومية لمؤسسة كبيرة كتلك التي نعمل فيها”، لذلك “كشفت زيف تعريف الذين يعملون من المنزل بالمتهربين”، من العمل.

وأكد رئيس (INPS) أن “استطلاعًا داخليًا أظهر أن 78٪ من الفئة المشمولة به، أجابوا بأنهم كانوا قادرين على تنفيذ أعمالهم من خلال العمل الذكي، وأن فعالية عملهم قد تحسنت أو بقيت على حالها”.