برلمانية أوروبية: على بوريل أن يدعو لتحرير الناشط زكي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت برلمانية أوروبية، إن “الممثل السامي للسياسة الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل يستقبل اليوم وزير الخارجية المصري سامح شكري”، داعية إياه إلى المطالبة بإخلاء سبيل الناشط باتريك زكي.

وأعربت عضو البرلمان الأوروبي من حركة خمس نجوم الإيطالية، سابرينا بينييدولي في مذكرة الثلاثاء، عن “الأمل بأن تثار خلال هذا الاجتماع قضية باتريك زكي، الطالب بجامعة بولونيا المحتجز دون أي سبب رسمي منذ أكثر من 17 شهرًا في السجون المصرية”.

وتابعت “كفى مماطلة، فلا يمكن للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر أن تتجاهل احترام حقوق الإنسان” واختتمت بالقول إن “على بوريل أن يقوم بدوره ويطالب بالإفراج عن باتريك زكي الذي يستحق، حسب اقتراح وافق عليه مجلس النواب قبل أيام، الاعتراف بالجنسية الإيطالية له”.