الاتحاد الأوروبي يدعو روسيا لوقف ملاحقة النشطاء

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبر الاتحاد الأوروبي عن امتعاضه لقيام محكمة روسية في سوتشي بالحكم على الناشط الحقوقي سيميون سيمونوف، بتنفيذ اشغال عامة بسبب ما تراه موسكو مخالفة للقانون المسمى “قانون العملاء الأجانب”.

وتصف السلطات الروسية بـ”العملاء الأجانب” كل الجمعيات المدنية والهيئات التي تتلقى معونات من الخارج.

حول هذا الموضوع، وصف المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل، هذا الحكم بـ”غير المقبول”، مشيراً إلى أن قانون العملاء الأجانب يُستخدم من أجل ممارسة مزيد من الضغط على الناشطين والمدافعين عن حقوق الانسان في البلاد.

ودعا بيتر ستانو، في بيان صدر اليوم بهذا الشأن السلطات الروسية إلى التوقف عن كافة الملاحقات القضائية الخاصة بسيمونوف، مشدداً على ضرورة أن تحترم موسكو حقوق الانسان والحريات الأساسية المنصوص عنها في الدستور الروسي.

وتابع قائلاً: “يعتبر قيام موسكو بتقييد حرية وعمل الناشطين والإعلاميين انتهاكاً صارخاً لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الانسان”.

ويرى الأوروبيون أن موسكو تمضي قدماً في تأزيم علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي والغرب عموماً، متجاهلة كل الدعوات الدولية الهادفة لقلب المعادلة وترسيخ مناخ دولي قائم على التعاون واحترام النظام الدولي المبني على القواعد.