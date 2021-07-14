غويريني يستعرض مع أكار أستقرار وأمن منطقة المتوسط وليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن وزير الدفاع الايطالي لورينزو غويريني أنه أجرى “حوارا جديرا بالاهتمام” مع نظيره التركي خلوصي أكار في مدينة استانبول، تم التطرق خلاله إلى “الالتزام المشترك في حلف شمال الاطلسي”، وأيضا “استقرار وأمن منطقة المتوسط الموسعة وليبيا”.

كما جرى خلال اللقاء-حسب غويريني- “تبادل إيجابي للافكار حول تنمية العلاقات الثنائية والتعاون الصناعي” بين روما وأنقرة.

وزار غوريني أمس إستانبول قادما من أثينا حيث التقى، على هامش معرض الدفاع والانظمة الامنية، نظيره اليوناني.

وحسب وكالة أنباء الاناضول التركية الرسمية، فإن أكار فاجأ غويريني خلال لقائهما في إستانبول بكعكة كتب عليها “التهاني” لفوز المنتخب الإيطالي ببطولة أمم أوروبا لكرة القدم.