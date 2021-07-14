باحث إيطالي: يلزم تبنّي سلوك براغماتي إزاء الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى باحث إيطالي أن الإحصائيات الأخيرة عن ضحايا الهجرة، “يجب أن تجعلنا نفكر”، وأن “تدفعنا نحو نهج أكثر براغماتية”، بعيدًا عن التأثيرات السياسية.

جاء ذلك تعليقاً على تقرير المنظمة الدولية للهجرة (IOM)الصادر اليوم، والذي يقارن الأشهر الستة الأولى للعام الجاري بالفترة نفسها من عام 2020، حيث تضاعف عدد المهاجرين الذين قضوا أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا عن طريق البحر بمجموع 1146 ضحية مقابل 513 العام الماضي.

وفي تصريحات لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء الأربعاء، أضاف باحث معهد الدراسات السياسية الدولية (ISPI) ماتّيو ڤيلّا، أنه “إذا نظرنا فقط إلى طريق وسط البحر الأبيض المتوسط، التي تربط بين ليبيا وإيطاليا، فإن هذه المعطيات تدعونا إلى التفكير بالعقل وليس بالبطن (بشكل اندفاعي)، واعتماد سياسات تستند إلى الأرقام والبيانات”.

وأشار الباحث إلى أنه “من ناحية الوفيات في البحر، نحن بعيدون اليوم عن أسوأ لحظات عام 2016، عندما كان هناك ما يقرب الـ3 آلاف ضحية في الأشهر الستة الأولى”. ومع ذلك، فـ”مقارنة بالعام الماضي، ازداد خطر فقدان حياة الناس في البحر من حيث العلاقة بين أعداد المغادرين والوفيات بنسبة 1.2٪ إلى 2.2٪، مقارنة بمتوسط ​​تاريخي أقل بقليل من 2٪”، واعتبر “إنذار المنظمة الدولية للهجرة مبررًا على ضوء التوجه التصاعدي المتزايد حالياً وبشكل واضح”.

ووفقًا لخبير (ISPI)، فإن “البيانات الحالية بعيدة جدًا بأي حال من الأحوال عن تلك المرتبطة بفترة سياسة الموانئ المغلقة”، عندما “قفزت نسبة الضحايا إلى ما يقرب الـ7٪”، مما يدل على وجود خطأ ما في استراتيجيتنا لمحاربة الهجرة”.

وأوضح ڤيلّا أنه “إذا كان مبدأ: إذا لم يرحلوا، فلن يموتوا صحيحًا بالنسبة لأستراليا، فهو خاطئ في منطقة وسط البحر الأبيض المتوسط​​”، واختتم بالقول “لأنه حتى إذا قلت حالات المغادرة، فإن الخطر بقي مرتفعاً للغاية”.