وزير إيطالي سابق: إعتماد سياسة شهادات المرور الصحية أفضل من العودة للاغلاق

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى وزير المالية الايطالي السابق، روبرتو غوالتييري أن خيار إعتماد شهادات المرور الصحية الخضراء، ما يسمى بـ”غرين باس” الخاصة بوباء كوفيد-19 لدخول المطاعم وبعض الاماكن العامة المغلقة في حالة ارتفاع الاصابات بالمتحور دلتا، على غرار ما أعلنته فرنسا، أفضل من العودة مجددا الى الاغلاق العام.

وقال غوالتييري، وهي قيادي في الحزب الديمقراطي ومرشحه لمنصب عمدة العاصمة روما، “اعتماد الـ غرين باس هو قرار حكومي يعتمد على النتائج العلمية. ولكن إذا كانت التوقعات الخاصة بالعدوى والاستشفاء تنبئ بقيود جديدة، فمن الأفضل أن نستعد نحن أيضًا لإعتماد هذه السياسة بدلاً من إجراء عمليات إغلاق جديدة”.