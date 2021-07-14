إيطاليا: 23 وفاة جديدة بكوفيد-19 وأكثر من ألفي إصابة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أظهرت بيانات وزارة الصحة اليومية الخاصة بوباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) صدرت مساء الاربعاء تسجيل 2153 إصابة جديدة بالفيروس و23 وفاة خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية.

الاصابات المعلنة اليوم هي الاعلى منذ 6 حزيران/يونيو المنصرم، وأكثر من ضعف تلك المعلنة الاربعاء الماضي، حيث كانت 1010 إصابة. الوفيات ارتفعت قليلا عن تلك المسجلة أمس الثلاثاء (20 وفاة).

وعلى الرغم من ارتفاع الاصابات، لا يزال عدد المرضى بالمستشفيات في تتناقص، حيث تراجعات الحالات بوحدات العناية المركزة بـ 6 حالات لينخفض مجموعهم اليوم إلى 151 مريضا. اما حالات الاستشفاء العادية فهي أقل بـ 20 مقارنة بالامس، لتبلغ عدد المرضى بالمستشفيات اليوم 1108 مريضا.

ومنذ بداية حالة الطوارئ الصحية في الاشهر الاولى من العام المنصرم، أصيب 4 ملايين و275 ألفا و846 بالوباء، منهم 127 ألفا و831 حصد أرواحهم الفيروس.

وإرتفع عدد المتعافين إلى 4 ملايين و106 آلاف و315 بعد شفاء 1079 شخصاً خلال الـ 24 ساعة الاخيرة.

الحالات الايجابية النشطة المؤكدة لفيروس سارس-كوف2 ارتفعت بمقدار 1051 حالة، ليبلغ إجمالي المصابين اليوم 41 ألفا و700شخص، منهم 40 ألفا و441 بالحجر الصحي المنزلي.