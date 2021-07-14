عسكري إسرائيلي: نستعد لاحتمال انهيار لبنان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- قال مصدر عسكري إسرائيلي إنسلطات بلاده تستعد لمواجهة احتمال انهيار لبنان في وقت تحدث فيه الجيش الإسرائيلي عن الاف الأهداف التي سيتم قصفها في حال وقوع حرب.

وقال المصدر العسكري لهيئة البث الإسرائيلي إن “الجيش يتخذ الاستعدادات اللازمة لمواجهة احتمال انهيار لبنان بسبب الازمة الاقتصادية والسياسية التي تعصف به”.

وأضاف: “كما يتهيأ الجيش لاحتمال أن تسفر الأزمة عن موجة نازحين كبيرة من الجنوب اللبناني إلى داخل الحدود الإسرائيلية”.

وتابع: “مع ذلك تشير تقييمات استخباراتية إلى أن منظمة حزب الله تحاول احتواء الازمة والحفاظ على بقاء الدولة اللبنانية لأن ذلك يتمشى مع مصالحها”.

وأشارت هيئة البث الى انه “تستبعد هذه التقييمات أن يتجه تنظيم حزب الله، في ظل هذه الأزمة، الى تصعيد عسكري مع إسرائيل”.

وفي الغضون قال الجيش الإسرائيلي إن”حزب الله يستخدم سكان لبنان كتكتيك عسكري للتستر وتنفيذ مخططاته”.

وحذر الناطق بلسان الجيش، أفيخاي أدرعي من ان “الجيش لن يتردد باتخاذ ما يلزم حيال الأهداف النشطة والفاعلة”.

ولفت في هذا الصدد الى أن “واحد من آلاف الأهداف، المتواجدة في حوزة القيادة الشمالية العسكرية والتي سيتم استهدافها في أي حرب قادمة في لبنان، هو عبارة عن مستودع أسلحة وضع في قلب الأحياء السكنية وعلى بعد أمتار قليلة (25 مترًا) من مدرسة عبا الرسمية الواقعة في محافظة النبطية، والذي يعرض أكثر من 300 تلميذ للخطر المحدق”.

وقال: “حزب الله لا يتوانى في زرع مستودعاته العسكرية في عمق المناطق السكنية، وما الهدف المذكور أعلاه سوى واحد من آلاف الأهداف المماثلة التي تجعل مواطني لبنان في خطر وعلى فتيل قنبلة موقوتة”.