سالفيني يصف إجراءات ماكرون لإحتواء كورونا بـ”المتطرفة”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وصف زعيم حزب الرابطة الايطالي، ماتيو سالفيني الإجراءات التي أعلنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإحتواء إنتشار فيروس كورونا مجددا، بـ”المتطرفة”.

وقال سالفيني، في إشارة إلى إعلان الحكومة الفرنسية فرض بطاقة المرور الخضراء (غرين باس) الخاصة بالوباء اعتبارا من الشهر القادم لدخول المطاعم واستخدام بعض وسائل النقل العام، “أنا لن ألاحق بحقنة اللقاح أي شخص في الشارع أو في مدرسة أو مطعم”.

واضاف في تصريح للصحفيين “النموذج الفرنسي ليس نموذجًا”، فـ”إلزام بطاقة المرور الخضراء على أولئك الذين يستقلون الحافلات العامة أو يحتسون القهوة في المقاهي أمر غير وارد”.

وعن وجهة نظر رئيس الوزراء ماريو دراغي الذي إلتقاه اليوم، أجاب سالفيني “لن أتحدث بإسم دراغي، وعليكم توجيه السؤال إليه (…) دعوني أقولها على هذا النحو: الخيارات المتطرفة لا أعشقها أنا ولا هو”.

وأضاف “من الواضح أنه سيكون من الضروري احترام القواعد في حالات التجمعات الكبيرة. يجب أن يكون اللقاح اختيارًا واعيًا وليس إلزاميا”.