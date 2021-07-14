إيطاليا تحذر مواطنيها من السفر للخارج بسبب سلالات كورونا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- حذرت إيطاليا اليوم الاربعاء، عبر مذكرة صدرت عن وزارة الخارجية، مواطنيها من السفر للخارج بسبب تسارع وتيرة انتشار سلالات جديدة من فيروس كورونا، كالمتحور دلتا، على مستوى العالم.

واشارت المذكرة إلى أنه “منذ كانون الاول/يناير 2020، استمرت حالة الطوارئ الصحية الناجمة عن كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم”، وبالتالي “يتعين على جميع الذين ينوون السفر إلى الخارج، بغض النظر عن الوجهة وأسباب الرحلة، مراعاة أن أي حركة تنقل، في هذه الفترة، يمكن أن تنطوي على مخاطر صحية”.

ودعت الوزارة المواطنين الايطاليين إلى “اتباع القواعد التي وضعتها السلطات المحلية، في حالة اكتشاف نتيجة إيجابية لاختبار فيروس كورونا أو الاتصال بأشخاص ثبتت إيجابيتهم”.