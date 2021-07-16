الاتحاد الأوروبي يعيد التذكير بضرورة التهدئة في شرق المتوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعاد الاتحاد الأوروبي التذكير بضرورة الحفاظ على أجواء سلمية وهادئة والامتناع عن أي عمل يساهم في تصعيد الأوضاع في شرق البحر الأبيض المتوسط.

جاء هذا الموقف تعليقاً على معلومات نُسبت اليوم إلى الشرطة القبرصية وتفيد بتعرض قوارب قبرصية لإطلاق نار تركي المصدر، وهو أمر يتزامن مع قرب زيارة معلن عنها للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى شمال الجزيرة المقسمة منذ عام 1974.

وأقرت المتحدثة باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل، أنها لا تمتلك ما يكفي من المعلومات عن الحادث، مشددة على أن بروكسل تصف بـ”المؤسف” أي عمل عنيف في المتوسط بصرف النظر عن هوية مرتكبه.

وأشارت نبيله مصرالي في تصريحات لها اليوم، إلى أن هناك مصلحة استراتيجية لإرساء التهدئة والسلام في هذه المنطقة.

وألمحت إلى ضرورة إقامة علاقات تعود بالفائدة على الجميع، حيث “التزمت تركيا بالتطبيع وإرساء علاقات حسن جوار مع قبرص”، حسب كلامها.

إلى ذلك، يرى مراقبون بأن الهدوء السائد في شرق المتوسط لا زال هشاً حالياً ويمكن أن يعود الوضع للتدهور لدى وقوع أي حادث ولو كان عرضياً.