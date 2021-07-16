السيسي يهنئ نظيره الإسرائيلي هرتسوغ بمناسبة تنصيبه

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، نظيره الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، بمناسبة تنصيبه رئيسا جديدا لدولة إسرائيل.

وقال الرئيس المصري في رسالة أرسلها لنظيره الإسرائيلي: “أغتنم هذه الفرصة الجيدة لأهنئ سعادتك وأنت تشرع في مسؤولياتك الجديدة”.

وأعرب السيسي عن أمله في أن يساعد انتخاب هرتسوغ على “تعزيز ثقافة السلام بشكل أكبر”.

وقال: “مصر تؤمن بأهمية الجهود المشتركة لتحقيق حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية”.

وأضاف الرئيس المصري: “أتطلع إلى مساهمتكم في هذا الصدد حتى تنعم منطقتنا بالسلام الذي نطمح إليه جميعًا”.