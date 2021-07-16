بلجيكا: حاكم مقاطعة لييج يتحدث عن 23 ضحية نتيجة الفيضانات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد حاكم مقاطعة لييج (شرق بلجيكا) هيرفيه جامار، أن عدد ضحايا الفيضانات التي ضربت البلاد أمس وصل إلى 23 شخصاً.

وأشار جامار، في تصريحات له اليوم، إلى أنه تم التعرف على ستة أشخاص فقط من بين الضحايا، منوهاً بأن الحصيلة لا تزال غير نهائية.

وأوضح إلى أن فرق الحماية المدنية لا تزال تعمل من أجل إنقاذ المتضررين، فـ” هناك مئات الأشخاص عالقين في منازلهم من دون طعام أو شراب منذ أكثر من 36 ساعة”، حسب كلامه.

وشدد جامار على أن إدارة المقاطعة والحكومة المحلية في إقليم والونيا قد فعّلت مخطط “الكوارث الكبرى” الذي يتضمن، من بين تدابير عديدة، منح تعويضات مالية للمتضررين، بصرف النظر عن التعويضات التي ستُدفع لهم من قبل شركات التأمين التي يتعاملون معها.

ورغم انحسار الأمطار، لا تزال فرق الإنقاذ والحماية المدنية تعمل على فتح الطرق وتأمين سلامة المنشآت في جنوب البلاد بعد الفيضانات غير المسبوقة التي تعرضت لها البلاد خلال اليومين الماضيين.

من جهتها، أعادت المفوضية الأوروبية التأكيد على استعدادها لتقديم المزيد من المساعدات لبلجيكا في حال طلبت السلطات ذلك.

وكانت فرنسا قدمت عناصر إنقاذ وقوارب مطاطية للسلطات البلجيكية عن طريق آلية الحماية المدنية الأوروبية التي تنسق المفوضية عملها.