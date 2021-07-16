صحفية إيطالية: الحزب الديمقراطي خان حقوق الإنسان والشرعية والأخلاق

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – اتهمت صحفية إيطالية الحزب الديمقراطي، بأنه خان حقوق الإنسان والشرعية والأخلاق.

وكتبت الصحافية رولا جبريل في تغريدة على مدونة (تويتر) الجمعة: “لقد قرر مجلس النواب تأكيد التعاون مع ما يسمى بخفر السواحل الليبي الذي يمارس القتل والاغتصاب والتعذيب”.

وأشارت جبريل إلى أن “الحزب الديمقراطي يخون بهذا حقوق الإنسان، الشرعية والأخلاق وغيرها”. واختتمت بالقول إن “الانجراف الاستبدادي أصبح يحمل الآن توقيع التقدميين”.

ووفقا لموسوعة ويكيبيديا فإن رولا جبريل، من مواليد24 نيسان/أبريل 1973هي فلسطينية إسرائيلية تحمل الجنسية إيطالية، من والد نيجيري، محللة سياسية للشؤون الخارجية، صحفية، وروائية، كاتبة سيناريو، وعملت كمذيعة في قناة إم إس إن بي سي الأمريكية.