إيطاليا: 2898 إصابة جديدة بكوفيد و11 حالة وفاة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت مصادر صحية إيطالية، إنه يوجد حاليًا 42714 حالة إيجابية من ناحية الإصابة بوباء كوفيد 19، وهي بزيادة بحاصل 1814 عن يوم أمس.

ووفقاً لبيانات المراقبة الصحية حول انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الصادرة اليوم والمنشورة على موقع وزارة الصحة، فقد “بلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس 4,281,214 شخصاً، بزيادة قدرها 2898 في الـ24 ساعة الماضية”.

وذكرت المعطيات أن “من بين الموجودين حاليًا في المستشفيات، يتم علاج 161 في أقسام العناية المركزة، بزيادة 8 مرضى مقارنة بأمس، مع أخذ 13 إدخالًا جديدًا في الاعتبار”، بينما “تم إدخال 1088 شخصًا إلى المستشفى لظهور الأعراض عليهم، بانخفاض قدره مريض واحد مقارنة بالأمس”، وأن “41,465 شخصًا أو 97.08٪ من الموجودين حاليًا في الحجر الصحي هم بدون أعراض أو يعانون من أعراض خفيفة”.

وأشار بيان وزارة الصحة إلى أنه “مقارنة بالأمس، بلغ عدد المتوفين 11 شخصًا ليصل العدد الإجمالي للضحايا إلى 127,851″، بينما “ارتفع إجمالي عدد المتعافين والذين تركوا المستشفيات إلى 4,110,649″، أي “بزيادة قدرها 1070 شخصًا مقارنة بيوم أمس”.

وخلص جدول وزارة الصحة الذي تنشره قوات الدفاع المدني أيضاً، بالإشارة إلى أن “الزيادة في الـ24 ساعة من ناحية تحاليل الكشف عن العدوى التي تم إجراؤها بلغت 205,602”.