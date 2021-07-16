وزير الصحة الإيطالي يدعو للتعاون والتضامن فلا سبيل للنجاة منفردين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو – دعا وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانتسا إلى التعاون والتضامن، فـ”لقد ذكّرنا الوباء وبشدة، أن لا أحد يمكنه أن ينقذ نفسه بمفرده”.

وكتب الوزير سبيرانتسا على صفحته الخاصة في (فيسبوك) أن “التعاون والتضامن يجعلنا ننظر إلى ما بعد الحلقة المحيطة بنا، إلى خارج حدودنا”، مبيناً أن “هذه هي الرسالة التي حملتها اليوم إلى الاجتماع مع نظرائي في ألمانيا والبرتغال وسلوفينيا”.

وذكّر الوزير بأن “هذا هو معنى مذكرة التفاهم أيضاً، التي وقعتها اليوم بين وزارة الصحة ومؤسسة (Scholas Occurrentes)، التي أنشأها البابا فرانسيس قبل 20 عامًا في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، وتنشط اليوم في 190 دولة للمساعدة في تطوير وتعليم الأطفال والفتيان”.