بلجيكا: ارتفاع ضحايا الفيضانات و استمرار البحث عن المفقودين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكدت السلطات البلجيكية ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات التي ضربت عدة مناطق خاصة في شرق وجنوب شرق البلاد إلى 31 قتيلاً فيما لا تزال عمليات البحث جارية في محاولة لإيجاد 163 شخصاً لا زالوا في عداد المفقودين، وفق حصيلة لا تزال غير نهائية.

وأشارت السلطات في منطقة والونيا (جنوب البلاد الناطق بالفرنسية)، أن عمليات الإنقاذ توقفت منذ أمس الاحد ، فيما تستمر بوتيرة متسارعة عمليات رفع الأنقاض والبحث عن المفقودين.

هذا ورغم وجود تحسن طفيف في الخدمات العامة بعد انحسار المياه وتوقف الأمطار التي تسببت بالفيضانات منذ يوم الثلاثاء الماضي، لا يزال 27000 منزلاً في المناطق المتضررة بدون كهرباء، كما تعاني 1200 عائلة من نقص مياه الشرب.

وكانت رئيسة المفوضية الأورويبة أورسولا فون دير لاين، قد أعلنت قرارها تفعيل الصندوق الأوروبي للتضامن وذلك خلال زيارتها يوم السبت الماضي لبعض البلديات المتضررة في بلجيكا برفقة رئيس الوزراء الكسندر دو كروو.

يذكر أن السلطات الفيدرالية البلجيكية قررت الإعلان عن يوم حداد وطني عام غداً الثلاثاء، وكذلك على التقليل من مظاهر الاحتفال بالعيد الوطني الذي يُصادف الأربعاء القادم في 21 تموز/يوليو.

وكانت الفيضانات التي استمرت عدة أيام في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية من بلجيكا قد أدت، بالإضافة إلى الخسائر البشرية، إلى إلحاق أضرار فادحة بالبنى التحتية والأراضي الزراعية والممتلكات العامة والخاصة.