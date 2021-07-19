سالفيني: لقاح كورونا ليس ضروريا للشباب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- في تصريحات مرشحة لإثارة الجدل، رأى زعيم حزب الرابطة الايطالي، ماتيو سالفيني أن تطعيم الشباب باللقاحات المضادة لوباء كوفيد-19، “ليس ضروريا”.

وقال سالفيني، في مقابلة الاثنين مع صحيفة (لا ريبوبليكا) “يجب أن نؤمن باللقاحات الفئات العمرية من 60 عاما وما فوق، أما الذين تتراوح أعمارهم مابين من 40 إلى 59 عاما فيحق لهم الاختيار”، في حين أنه “ليس من الضروري (التطعيم) بالنسبة للشباب”.

وأضاف “علاوة على ذلك ، إذا أردنا منح الشارة الخضراء (شهادة التطعيم) للجميع ، فسوف ننتهي في تشرين الاول/أكتوبر، وهذا يعني تدمير السياحة الصيفية والعطلات… إنه شيء غير مجدي”.

وقال زعيم الحزب، المنتمي للائتلاف الحاكم مع عدة أحزاب أخرى “سوف أتلقى اللقاح قريبًا، كخيار حر وعمري 48 عامًا”.

وبشأن فرض الشارة الخضراء (غرين باس)، وموقف الحزب منها في مجلس الوزراء، أجاب سالفيني: “لذهاب 50 ألفا إلى ملعب سان سيرو لكرة القدم وحضور 40 ألفا لحفلات موسيقية، فإن شهادة التطعيم ستكون منطقية، ولكن ليس في القطارات ولتناول البيتزا في المطاعم”. وجدد “ينبغي تأمين صحة الآباء والأجداد دون معاقبة وتغريم الابناء والأحفاد”.