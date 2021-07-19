ميلوني: على دي مايو النأي بنفسه عن موقف مؤسس حركة خمس نجوم من أحداث كوبا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- طالبت زعيمة حزب (إخوة إيطاليا) اليميني المعارض جورجا ميلوني وزير الخارجية، القيادي في حركة خمس نجوم، لويجي دي مايو بتوضيح موقفه حيال “دفاع مؤسس الحركة بيبي غريللو عن النظام الشيوعي في كوبا”.

وكان غريللو قد نشر على مدونته مقالا بعنوان “أصمدي كوبا” لعالم اللاهوت الكاتب البرازيلي فري بيتّو، مستشار الحكومة الكوبية، عن الاضطرابات الاخيرة في الجزيرة الكاريبية يدافع عن النظام في هافانا.

وقالت ميلوني في مؤتمر صحفي الاثنين “إنه لأمر مخز أن يدافع بيبي غريللو عن النظام الشيوعي الكوبي ويثني على ثورة كاسترو. أطالب بمعرفة ما يراه وزير الخارجية، لويجي دي مايو بهذا الشأن”.

وأضافت “اعتقد أنه يتعين على الحكومة بأكملها والأغلبية والايطاليين جميعهم مطالبة وزير الخارجية بالنأي بنفسه علنًا عن تصريحات غريللو، وإلا أخشى أن دي مايو لن يتمكن من الاستمرار في منصب وزير الخارجية”.